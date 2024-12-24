Возбуждено дело по факту крушения судна «Большая медведица» в Средиземном море

После крушения российского сухогруза Ursa Major («Большая медведица») в Средиземном море у берегов Альмерии следователи в РФ завели уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

«Калининградским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух человек)», — говорится в сообщении.

Напомним, российское судно Ursa Major («Большая медведица») потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении. 14 членов экипажа были спасены, двое числятся пропавшими без вести, их судьба до сих пор остаётся неизвестной. «Медведица» вышла из Санкт-Петербурга 12 дней назад и 22 января должна была прибыть в порт Владивостока. Спасательной операцией будет заниматься российское военное судно.