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24 декабря, 12:29

Военный корабль России прибыл в район крушения «Большой медведицы» у берегов Испании

Военный корабль РФ занялся спасательными работами на месте крушения Ursa Major

Российское военное судно будет заниматься спасательной операцией сухогруза Ursa Major («Большая медведица») в Средиземном море у берегов Альмерии, соответствующий запрос сделали испанские власти. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на морскую службу безопасности королевства.

«Сигнал тревоги вчера был получен с российского грузового судна Ursa Major, находившегося примерно в 57 милях от побережья Альмерии. Связавшись с судном, находящимся поблизости, [оно] сообщило о плохих погодных условиях, спасательной шлюпке в воде», — говорится в заявлении.

Береговая служба спасла 14 человек и отправила их в Картахену. По их словам, сухогруз перевозил пустые контейнеры и два крана. К месту ЧП чуть позже прибыл российский военный корабль, он и «взял на себя ответственность за спасательные работы после того, как ему её передали испанские власти». По последним данным, Ursa Major уже затонул, однако испанские службы продолжают работу в море на предмет выявления загрязнения воды.

Взрыв на «Большой медведице»: Появилось видео с моментом крушения российского судна в Средиземноморье
Взрыв на «Большой медведице»: Появилось видео с моментом крушения российского судна в Средиземноморье

Ранее сообщалось, что российское судно Ursa Major («Большая медведица») потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении. 14 членов экипажа были спасены, двое по-прежнему числятся пропавшими без вести. Корабль вышел из Санкт-Петербурга 12 дней назад и направлялся в порт Владивостока, куда должен был прибыть 22 января. Сейчас зона отмечена как опасная для судоходства.

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X / Rodríguez

Татьяна Миссуми
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