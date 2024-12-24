Военный корабль России прибыл в район крушения «Большой медведицы» у берегов Испании

Российское военное судно будет заниматься спасательной операцией сухогруза Ursa Major («Большая медведица») в Средиземном море у берегов Альмерии, соответствующий запрос сделали испанские власти. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на морскую службу безопасности королевства.

«Сигнал тревоги вчера был получен с российского грузового судна Ursa Major, находившегося примерно в 57 милях от побережья Альмерии. Связавшись с судном, находящимся поблизости, [оно] сообщило о плохих погодных условиях, спасательной шлюпке в воде», — говорится в заявлении.

Береговая служба спасла 14 человек и отправила их в Картахену. По их словам, сухогруз перевозил пустые контейнеры и два крана. К месту ЧП чуть позже прибыл российский военный корабль, он и «взял на себя ответственность за спасательные работы после того, как ему её передали испанские власти». По последним данным, Ursa Major уже затонул, однако испанские службы продолжают работу в море на предмет выявления загрязнения воды.