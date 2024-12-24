Район крушения «Большой медведицы» в Средиземном море был отмечен как опасная зона
Verdad: Район крушения судна Ursa Major был отмечен как опасный для судоходства
Район, где произошло крушение российского грузового судна Ursa Major («Урса Майор», с латинского «Большая Медведица»), был объявлен опасной зоной для судоходства. Об этом сообщает испанская газета Verdad.
«По информации источников... судно накренилось, что привело к необходимости отметить этот район как опасный для судоходства», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что российское судно Ursa Major потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении. 14 членов экипажа были спасены, однако двое по-прежнему числятся пропавшими без вести. Судно под российским флагом вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад и направлялось в порт Владивостока, куда должно было прибыть 22 января.
Kandinsky 3.1 / Life.ru