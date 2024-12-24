Район крушения «Большой медведицы» в Средиземном море был отмечен как опасная зона

Район, где произошло крушение российского грузового судна Ursa Major («‎Урса Майор», с латинского «Большая Медведица»), был объявлен опасной зоной для судоходства. Об этом сообщает испанская газета Verdad.

«По информации источников... судно накренилось, что привело к необходимости отметить этот район как опасный для судоходства», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что российское судно Ursa Major потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении. 14 членов экипажа были спасены, однако двое по-прежнему числятся пропавшими без вести. Судно под российским флагом вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад и направлялось в порт Владивостока, куда должно было прибыть 22 января.