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24 декабря, 06:52

Взрыв на «Большой медведице»: Появилось видео с моментом крушения российского судна в Средиземноморье

Очевидец заснял момент крушения российского судна Ursa Major в Средиземном море

В Сети появились кадры момента крушения российского судна Ursa Major («‎Урса Майор», с латинского «Большая Медведица»). Корабль затонул в международных водах в Средиземном море между Испанией и Алжиром.

Кадры крушения судна «Большая медведица» в Средиземном море. Видео © X / Rodríguez

Экипаж смог покинуть «Большую медведицу» и на шлюпке дождаться помощи. Их подобрало проходящее мимо судно. На сигнал ЧП позже подоспели ещё два парохода и патрульный катер ВМС Сервиолы.

«Ну а мы, как и многие другие пароходы, всё бросили и на подхвате», — говорит на видео очевидец.

Что конкретно произошло на российском судне — неизвестно. По сведениям испанских СМИ, в машинном отделении «‎Медведицы» прогремел взрыв, после чего она замедлилась и отклонилась от курса, а затем начала крениться.

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Ранее стало известно, что российское судно Ursa Major затонуло у берегов Испании. Два моряка пропали без вести, а ещё 14 человек эвакуировала служба спасения морских судов. Всех их доставили в испанский город Картахена.

Обложка ©

X / Rodríguez

Наталья Афонина
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