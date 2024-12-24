Взрыв на «Большой медведице»: Появилось видео с моментом крушения российского судна в Средиземноморье

В Сети появились кадры момента крушения российского судна Ursa Major («‎Урса Майор», с латинского «Большая Медведица»). Корабль затонул в международных водах в Средиземном море между Испанией и Алжиром.

Кадры крушения судна «Большая медведица» в Средиземном море. Видео © X / Rodríguez

Экипаж смог покинуть «Большую медведицу» и на шлюпке дождаться помощи. Их подобрало проходящее мимо судно. На сигнал ЧП позже подоспели ещё два парохода и патрульный катер ВМС Сервиолы.

«Ну а мы, как и многие другие пароходы, всё бросили и на подхвате», — говорит на видео очевидец.

Что конкретно произошло на российском судне — неизвестно. По сведениям испанских СМИ, в машинном отделении «‎Медведицы» прогремел взрыв, после чего она замедлилась и отклонилась от курса, а затем начала крениться.