Взрыв на «Большой медведице»: Появилось видео с моментом крушения российского судна в Средиземноморье
Очевидец заснял момент крушения российского судна Ursa Major в Средиземном море
В Сети появились кадры момента крушения российского судна Ursa Major («Урса Майор», с латинского «Большая Медведица»). Корабль затонул в международных водах в Средиземном море между Испанией и Алжиром.
Кадры крушения судна «Большая медведица» в Средиземном море. Видео © X / Rodríguez
Экипаж смог покинуть «Большую медведицу» и на шлюпке дождаться помощи. Их подобрало проходящее мимо судно. На сигнал ЧП позже подоспели ещё два парохода и патрульный катер ВМС Сервиолы.
«Ну а мы, как и многие другие пароходы, всё бросили и на подхвате», — говорит на видео очевидец.
Что конкретно произошло на российском судне — неизвестно. По сведениям испанских СМИ, в машинном отделении «Медведицы» прогремел взрыв, после чего она замедлилась и отклонилась от курса, а затем начала крениться.
Ранее стало известно, что российское судно Ursa Major затонуло у берегов Испании. Два моряка пропали без вести, а ещё 14 человек эвакуировала служба спасения морских судов. Всех их доставили в испанский город Картахена.
X / Rodríguez