Причиной крушения российского судна Ursa Major в Средиземном море назвали теракт

Террористическая атака была совершена в отношении российского судна Ursa Major («Большая медведица»), потерпевшего ранее крушение в Средиземном море. Об этом сообщил владелец сухогруза «Оборонлогистика».

По данным компании, с правого борта Ursa Major произошли три взрыва, которые и стали причиной крушения.

«По показаниям членов экипажа, 23 декабря 2024 года в 13.50 (мск) произошли три последовательных взрыва с правого борта в районе кормовой части, после чего судно получило резкий крен на правый борт до 25 градусов, что свидетельствовало о поступлении воды в судовые помещения», — цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы «Оборонлогистики».