Причиной крушения российского судна Ursa Major в Средиземном море назвали теракт
«Оборонлогистика»: Против российского судна Ursa Major был совершён теракт
Кадры крушения судна «Большая медведица» в Средиземном море. Фото © X / Rodríguez
Террористическая атака была совершена в отношении российского судна Ursa Major («Большая медведица»), потерпевшего ранее крушение в Средиземном море. Об этом сообщил владелец сухогруза «Оборонлогистика».
По данным компании, с правого борта Ursa Major произошли три взрыва, которые и стали причиной крушения.
«По показаниям членов экипажа, 23 декабря 2024 года в 13.50 (мск) произошли три последовательных взрыва с правого борта в районе кормовой части, после чего судно получило резкий крен на правый борт до 25 градусов, что свидетельствовало о поступлении воды в судовые помещения», — цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы «Оборонлогистики».
Напомним, российское судно Ursa Major («Большая медведица») потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении. 14 членов экипажа были спасены, двое числятся пропавшими без вести. «Медведица» вышла из Санкт-Петербурга 12 дней назад и 22 января должна была прибыть в порт Владивостока. Спасательной операцией будет заниматься российское военное судно.