Стало известно, что творилось на российском судне у берегов Испании после теракта со взрывами

Члены экипажа российского судна Ursa Major («Урса Майор», «Большая Медведица») покинули судно, когда стало понятно, что сухогруз неминуемо отправится ко дну. Об этом рассказали представители группы компаний «Оборонлогистика», владеющей «Большой медведицей».

«Экипаж судна пытался локализовать повреждения, но из-за резкого увеличения крена на правый борт и деферента на корму, понимая, что гибель судна неминуема, капитаном было принято решение об эвакуации экипажа и подан сигнал бедствия. В 15:10 экипаж в составе 14 человек отошёл от судна в спасательной шлюпке. Два члена экипажа не были найдены», — рассказали РИА «Новости» в пресс-службе организации.

Кадры крушения судна «Большая медведица» в Средиземном море. Видео © X / Principia Marsupia

В «Оборонлогистике» указали на террористическую атаку против «Большой Медведицы». Моряки рассказывали, что 23 декабря в 13:50 по Москве они услышали по правому борту в районе кормы три последовательных взрыва. В итоге сухогруз резко накренился вправо. Перегруза на судне не было, отметили в компании.