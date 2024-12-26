Стало известно, что творилось на российском судне у берегов Испании после теракта со взрывами
«Оборонлогистика»: Экипаж «Урса Майор» эвакуировался, поняв, что судно не спасти
Члены экипажа российского судна Ursa Major («Урса Майор», «Большая Медведица») покинули судно, когда стало понятно, что сухогруз неминуемо отправится ко дну. Об этом рассказали представители группы компаний «Оборонлогистика», владеющей «Большой медведицей».
«Экипаж судна пытался локализовать повреждения, но из-за резкого увеличения крена на правый борт и деферента на корму, понимая, что гибель судна неминуема, капитаном было принято решение об эвакуации экипажа и подан сигнал бедствия. В 15:10 экипаж в составе 14 человек отошёл от судна в спасательной шлюпке. Два члена экипажа не были найдены», — рассказали РИА «Новости» в пресс-службе организации.
Кадры крушения судна «Большая медведица» в Средиземном море. Видео © X / Principia Marsupia
В «Оборонлогистике» указали на террористическую атаку против «Большой Медведицы». Моряки рассказывали, что 23 декабря в 13:50 по Москве они услышали по правому борту в районе кормы три последовательных взрыва. В итоге сухогруз резко накренился вправо. Перегруза на судне не было, отметили в компании.
Российское судно «Урса Майор» потерпело крушение 23 декабря в водах между Испанией и Алжиром, когда направлялось из Петербурга во Владивосток. Из 16 членов экипажа 14 спаслись, ещё двое числятся пропавшими без вести. По данным российского МИД, причиной катастрофы стал взрыв в машинном отделении. «Большая Медведица» должна была добраться до пункта назначения 22 января.