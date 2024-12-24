Названа причина крушения российской «Большой медведицы» в Средиземном море
Причиной крушения российского сухогруза Ursa Major («Большая медведица») в Средиземном море у берегов Альмерии, стал взрыв в машинном отделении. Об этом сообщил Ситуационно-кризисный центр МИД РФ.
«В международных водах Средиземного моря затонул российский сухогруз «Урса Майор» (владелец ООО «СК-ЮГ») после взрыва в машинном отделении. Из 16 членов экипажа (граждане РФ) 14 человек спасены (доставлены спасательной службой в порт Картахена, Мурсия), 2 пропали без вести», — говорится в сообщении.
Напомним, российское судно Ursa Major («Большая медведица») потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении. 14 членов экипажа были спасены, двое числятся пропавшими без вести. «Медведица» вышла из Санкт-Петербурга 12 дней назад и 22 января должна была прибыть в порт Владивостока. Сейчас зона отмечена как опасная для судоходства. Спасательной операцией будет заниматься российское военное судно.
X / Rodríguez