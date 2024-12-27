В НАТО заявили, что увеличат военное присутствие на Балтике из-за инцидентов с кабелями
Рютте: НАТО увеличит военное присутствие на Балтике из-за инцидентов с кабелями
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что североатлантический альянс увеличит военное присутствие в Балтийском море из-за «возможного саботажа в отношении подводных кабелей». Об этом политик сообщил в соцсети X.
Генсек также рассказал, что обсудил с президентом Финляндии Александром Стуббом финское расследование возможного саботажа. Рютте выразил полную солидарность и поддержку и пообещал, что альянс усилит своё военное присутствие на Балтике.
Напомним, что в декабре 2024 года Финляндия начала расследование в связи с аварийным отключением энергетического кабеля EstLink 2, который связывает страну с Эстонией. Этот подводный кабель был повреждён ещё 5 января 2024-го. Стубба отметил, что важно противодействовать угрозам, которые могут исходить от «теневого флота» России. Европейский Союз решил ввести санкции против РФ после инцидента. В рамках расследования Финляндия уже задержала нефтяной танкер, который подозревается в причастности к поломке кабелей в Балтийском море.
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