В НАТО заявили, что увеличат военное присутствие на Балтике из-за инцидентов с кабелями

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что североатлантический альянс увеличит военное присутствие в Балтийском море из-за «возможного саботажа в отношении подводных кабелей». Об этом политик сообщил в соцсети X.

Генсек также рассказал, что обсудил с президентом Финляндии Александром Стуббом финское расследование возможного саботажа. Рютте выразил полную солидарность и поддержку и пообещал, что альянс усилит своё военное присутствие на Балтике.