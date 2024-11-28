Китайское судно подозревают в повреждении кабелей в Балтийском море

В НАТО обеспокоены инцидентом с китайским судном в Балтийском море, которое подозревают в намеренном повреждении двух подводных кабелей. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, экипаж сухогруза Yi Peng 3 якобы сбросил якорь, но продолжил движение, несмотря на снижение скорости. В результате этого был повреждён первый кабель, соединяющий Швецию и Литву. При этом судно отключило транспондер, который передает информацию о его местоположении. Несколько часов спустя корабль задел вторую линию, связывающую Германию и Финляндию.

По результатам осмотра, эксперты предполагают, что анкер мог зацепить провода и привести к их обрыву. Управляющая компания согласилась на сотрудничество со следствием, и корабль был остановлен в международных водах. В настоящее время Yi Peng 3 стоит в проливе Каттегат, который соединяет Балтийское и Северное моря.