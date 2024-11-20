Bild обвинил россиянина в обрыве кабелей в Балтийском море на корабле Yi Peng

По информации немецкого издания Bild, капитаном китайского судна Yi Peng из КНР, подозреваемого в повреждении подводных кабелей, в Балтийском море оказался гражданин России. Там отметили, что судно шло по подозрительному маршруту, за ним следовали два корабля из Дании.