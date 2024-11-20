Bild обвинил россиянина в обрыве кабелей в Балтийском море на корабле Yi Peng
По информации немецкого издания Bild, капитаном китайского судна Yi Peng из КНР, подозреваемого в повреждении подводных кабелей, в Балтийском море оказался гражданин России. Там отметили, что судно шло по подозрительному маршруту, за ним следовали два корабля из Дании.
«Китайское грузовое судно Yi Peng 3 могло повредить кабели. Корабль стал заметным из-за своего странного маршрута. За грузовым судном следовали два датских военных корабля. Согласно сообщениям в социальных сетях, датчане, очевидно, остановили Yi Peng 3. Капитан корабля — россиянин», — сообщает источник.
Ранее Life.ru сообщал о том, что несколько дней назад в Балтийском море были повреждены два кабеля связи. Сначала стало известно о разрыве телекоммуникационного кабеля C-Lion1, который проложен на дне моря между Финляндией и Германией. Затем пострадал подводный кабель связи, соединяющий Литву и Швецию. Возможные причины повреждений могут варьироваться — от неблагоприятных погодных условий до воздействия судов. В то же время министр обороны Германии предполагает, что причиной инцидентов может быть диверсия. Позже в обрыве обвинили загадочное судно из Китая, отключившее маячок в районе ЧП.
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