ФСБ узнала о попытках НАТО пробиться к Каспию и Чёрному морю

НАТО не собирается останавливаться в попытках закрепиться в Арктике и Балтийском море, а также альянс хочет увеличить своё присутствие в Чёрном море и даже прощупать возможные выходы к Каспию. Об этом сказал директор ФСБ России Александр Бортников на ХХ заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб (СОРБ) государств — участников СНГ в Москве.

«Военная угроза со стороны НАТО неуклонно возрастает. Альянс закрепляется на границах Союзного государства России и Белоруссии, ускоренными темпами внедряется в Арктический и Балтийский регионы, стремится расширить боевые, разведывательные и логистические возможности в Чёрном море, изыскивает способы получения доступа к Каспию», — пояснил он.

Бортников добавил, что НАТО активно прибегает к программам создания биооружия избирательного действия, называя это защитой от «биологических угроз». Он также напомнил, что страны НАТО также накачивают оружием соседствующие с Россией государства, стараясь разжечь военные конфликты.