Военные самолёты НАТО засекли на подлёте к Крыму Cамолёты-разведчики Британии и США пролетели над Чёрным морем у берегов Крыма 3 октября, 13:14 Самолёт-разведчик. Обложка © freepik / creativeart

Над Чёрным морем у западного побережья Крыма совершили полёты военные самолёты НАТО – разведывательный самолёт Boeing RC-135W Rivet Joint ВВС Британии и Boeing P-8A Poseidon американских ВВС. Информация подтверждается порталом Flightradar.

Британский самолёт-шпион поднялся из румынского аэропорта Констанца около полудня по Москве и до сих пор продолжает делать круги над акваторией Чёрного моря. Американский патрульный самолёт вылетел с базы НАТО на Крите и после разведки у берегов Крыма отправился на восток Румынии.

Также сообщалось, что в сентябре этого года в приграничном районе у Мурманской области за два дня были замечены несколько разведывательных самолётов НАТО. Воздушные судна двигались вдоль государственной границы перед и после атак украинских беспилотников.

Авторы Татьяна Миссуми