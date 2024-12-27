«Запомните мои слова»: Вучич сделал неожиданное заявление о «Северном потоке»
Вучич: «Северный поток» может заработать уже через год
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что газопровод «Северный поток» может быть запущен через год. Он отметил, что благодаря доступному российскому газу экономика Германии смогла стать конкурентоспособной. В то же время Вучич подчеркнул, что в Европе сейчас наблюдается высокая стоимость энергии, и Берлину срочно требуется более выгодная альтернатива.
«Рискну сделать прогноз: самое позднее через год «Северный поток» будет принадлежать американскому инвестору. И по трубопроводу газ будет поступать из России в Европу. Запомните мои слова», — сказал сербский лидер в интервью изданию Handelsblatt.
Напомним, «Северные потоки» были взорваны 26 сентября 2022 года. В ЕС не дали РФ разрешения на участие в расследовании. Примечательно, что виновных не могут найти до сих пор. Генпрокуратура ФРГ озвучила имя главного подозреваемого в подрыве трубопровода — 44-летнего водолаза из Киева Владимира Журавлёва. На его задержание уже выписали ордер, однако незадолго до этого он сбежал из Польши на Украину. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что предположения, выдвинутые Германией при расследовании, не являются достоверным: якобы пять человек «сидели, выпивали, шутили» и «вдруг» решили устроить огромный взрыв. При этом Москва предъявила четырём странам досудебные претензии в связи со терактом.