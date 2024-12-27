Президент Сербии Александр Вучич заявил, что газопровод «Северный поток» может быть запущен через год. Он отметил, что благодаря доступному российскому газу экономика Германии смогла стать конкурентоспособной. В то же время Вучич подчеркнул, что в Европе сейчас наблюдается высокая стоимость энергии, и Берлину срочно требуется более выгодная альтернатива.