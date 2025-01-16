Британский премьер, в котором разочаровался Киев, привёз Зеленскому новую «игрушку»
Стармер заявил о передаче Британией Украине новой мобильной системы ПВО
Владимир Зеленский и Кир Стармер. Обложка © ТАСС / AP
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что Соединённое Королевство передаёт Украине новую мобильную систему противовоздушной обороны (ПВО). Соответствующее заявление он сделал на совместной с Владимиром Зеленский пресс-конференции в Киеве.
«Я также могу объявить, что мы будем поставлять новую мобильную систему противовоздушной обороны», — сказал Стармер.
Глава британского правительства сделал акцент, что переданная украинской стороне установка обладает всеми характеристиками, которые «отвечают требованиям». По его словам, система разработана в Великобритании на деньги Дании.
Кроме того, в ходе своего выступления Стармер пообещал, что Британия продолжит обучать солдат ВСУ.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер впервые в качестве главы правительства прибыл в Киев для подписания «столетнего» соглашения между странами. В рамках этого документа Лондон и Киев хотят «повысить уровень безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях». Помимо этого, соглашение подразумевает сотрудничество в военной отрасли и научно-технологическое взаимодействие в сферах здравоохранения, сельского хозяйства и космоса.
Стоит отметить, что визит Стармера в Киев происходит на фоне недовольства его осторожностью со стороны Киева. По данным прессы, близкие к Зеленскому официальные лица в кулуарах выражали разочарование в Стармере и считают, что он следовал более осторожному подходу уходящего президента США Джо Байдена, а не подталкивал союзников дать Украине то, что ей нужно.