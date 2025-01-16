Британский премьер, в котором разочаровался Киев, привёз Зеленскому новую «игрушку»

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что Соединённое Королевство передаёт Украине новую мобильную систему противовоздушной обороны (ПВО). Соответствующее заявление он сделал на совместной с Владимиром Зеленский пресс-конференции в Киеве.

«Я также могу объявить, что мы будем поставлять новую мобильную систему противовоздушной обороны», — сказал Стармер.

Глава британского правительства сделал акцент, что переданная украинской стороне установка обладает всеми характеристиками, которые «отвечают требованиям». По его словам, система разработана в Великобритании на деньги Дании.

Кроме того, в ходе своего выступления Стармер пообещал, что Британия продолжит обучать солдат ВСУ.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер впервые в качестве главы правительства прибыл в Киев для подписания «столетнего» соглашения между странами. В рамках этого документа Лондон и Киев хотят «повысить уровень безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях». Помимо этого, соглашение подразумевает сотрудничество в военной отрасли и научно-технологическое взаимодействие в сферах здравоохранения, сельского хозяйства и космоса.