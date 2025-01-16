Стармер и Зеленский связали Британию с Украиной договором на 100 лет

Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали по итогам встречи в Киеве соглашение о столетнем сотрудничестве между двумя государствами. Транслировала событие пресс-служба президента Украины.

«Отношения Украины и Великобритании близки как никогда. Мы вышли на новый уровень, это больше, чем стратегические отношения. Мы подписали соглашение о 100-летнем партнёрстве», — заявил Зеленский, ставя свою подпись под документом.

Документ предназначен для установления крепких связей между двумя государствами в различных областях, включая военное сотрудничество, безопасность, оборону, космические исследования, торговлю, науку и технологии, сельское хозяйство, образование и культуру. Кроме того, соглашение подчёркивает статус Великобритании как ключевого партнера Украины в энергетической сфере и в стратегии разработки критически важных минеральных ресурсов.