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16 января, 14:32

Стармер и Зеленский связали Британию с Украиной договором на 100 лет

Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото © president.gov.ua

Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото © president.gov.ua

Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали по итогам встречи в Киеве соглашение о столетнем сотрудничестве между двумя государствами. Транслировала событие пресс-служба президента Украины.

«Отношения Украины и Великобритании близки как никогда. Мы вышли на новый уровень, это больше, чем стратегические отношения. Мы подписали соглашение о 100-летнем партнёрстве», — заявил Зеленский, ставя свою подпись под документом.

Документ предназначен для установления крепких связей между двумя государствами в различных областях, включая военное сотрудничество, безопасность, оборону, космические исследования, торговлю, науку и технологии, сельское хозяйство, образование и культуру. Кроме того, соглашение подчёркивает статус Великобритании как ключевого партнера Украины в энергетической сфере и в стратегии разработки критически важных минеральных ресурсов.

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Напомним, сегодня стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер впервые в качестве главы кабмина прибыл в Киев на встречу с Владимиром Зеленским и для подписания «столетнего» соглашения. Однако настороженность премьера по поводу поддержки режима разочаровала украинское руководство, считают на Западе. В то же время британский премьер стремится укрепить свой имидж «защитника».

Александра Мышляева
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