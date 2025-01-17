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17 января, 01:06

Президент Польши Дуда рекомендовал Зеленскому быть сдержаннее в заявлениях

Владимиру Зеленскому стоило проявить осторожность, высказываясь о Кароле Навроцком, кандидате от партии «Право и справедливость» (ПиС) на пост президента Польши. Об этом заявил лидер страны Анджей Дуда в интервью на канале W Polsce.

Президент Польши начал разговор именно с оценки действий украинского лидера.

«Мне непонятно, почему Зеленский решил прокомментировать кандидата на пост президента нашей республики. В таких ситуациях лучше сохранять сдержанность. Трудно сказать, что стало причиной этого поступка», — отметил Дуда.

Кроме того, польский президент особо обратил внимание на то, что Кароль Навроцкий обладает более глубокими знаниями о Волынской резне по сравнению с главой киевского режима.

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15 января Зеленский в разговоре с несколькими польскими изданиями посоветовал Навроцкому «тренироваться, чтобы самому защищать страну с оружием в руках», поскольку тот утверждал, что не видит возможностей для Украины в НАТО и Евросоюзе.

Речь Зеленского вызвала волну критики. Польская оппозиция обвинила его во вмешательстве в президентские выборы. Представители партии ПиС посоветовали ему сосредоточиться на вопросах Украины, а не вмешиваться в избирательный процесс.

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president.pl

Лия Мурадьян
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