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Регион
16 января, 11:38

«Мы туда не ездим »: Лукашенко предложил полякам закрыть границу с Белоруссией

Лукашенко — о ситуации на границе с Польшей: Да пусть хоть все КПП закроют

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию на границе с Польшей, где образовались большие очереди. Политик предложил Варшаве закрыть все пункты пропуска и отметил, что белорусы в Польшу не ездят.

«Да хоть все пусть закроют. Мы же туда не ездим, мы туда ничего не возим», — приводит слова Лукашенко БелТА.

Он напомнил, что Польша ввела санкции против Белоруссии. Также Лукашенко отметил, что Минск не борется с мигрантами, которые желают через территорию республики попасть в ЕС. Лидер страны считает странным мнение, что он должен защищать Польшу от мигрантов в то время, как она ввела санкции против его страны.

«Я уже тысячу раз об этом говорил: с петлей на шее я не буду их защищать. То есть они набросили на мой народ санкции, а я их должен защищать? Нет», — подчеркнул Лукашенко.

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Согласно приведённой ранее информации государственного пограничного комитета Белоруссии, своей очереди на въезд в Польшу ожидают 1765 легковых автомобилей. За последние сутки Польша приняла лишь 40% транспорта от нормы.

На границе Польши и Белоруссии находятся настоящие «зоны смерти» для мигрантов. Ранее в Европарламенте возмутились, что ещё год назад Варшава приняла закон, позволяющий пограничникам применять оружие против иностранцев, пересекающих буферную зону. При этом доступа к нелегалам не было ни у СМИ, ни у правозащитников.

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Life.ru

Никита Никонов
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