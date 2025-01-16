В Кремле обещали защитить Белоруссию от нацелившихся на неё сил Запада
Песков подтвердил обязательства РФ по защите Белоруссии
Россия не оставит в беде Белоруссию — наша страна имеет обязательства по обеспечению безопасности союзника. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о планах Запада захватить силами белорусских радикалов приграничье республики.
«Мы действительно имеем обязательства по обеспечению безопасности нашего союзника Белоруссии и в рамках Союзного государства, и в рамках других принятых решений», — сказал представитель Кремля.
Напомним, ранее Совет безопасности Белоруссии узнал о планах Запада с помощью экстремистов захватить приграничный район республики и ввести военные силы в качестве миротворческих. В Польше ради этого создан специальный центр под названием «Посполитое рушение» для обучения боевиков, а в серой зоне на Украи не сотрудники спецслужб развернули военно-диверсионную подготовку белорусских радикалов.
Life.ru