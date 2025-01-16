В Кремле обещали защитить Белоруссию от нацелившихся на неё сил Запада

Россия не оставит в беде Белоруссию — наша страна имеет обязательства по обеспечению безопасности союзника. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о планах Запада захватить силами белорусских радикалов приграничье республики.

«Мы действительно имеем обязательства по обеспечению безопасности нашего союзника Белоруссии и в рамках Союзного государства, и в рамках других принятых решений», — сказал представитель Кремля.