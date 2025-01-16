Совет безопасности Белоруссии узнал о планах Запада с помощью экстремистов захватить приграничный район республики и ввести военные силы в качестве миротворческих. Об этом заявил государственный секретарь Совбеза Александр Вольфович в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня».

По его словам, в Польше создан специальный центр под названием «Посполитое рушение» для обучения боевиков. А в серой зоне на территории Незалежной сотрудники украинских и западных спецслужб развернули военно-диверсионную подготовку белорусских радикалов. Оттачивают полученные навыки экстремисты в боях с Российской армией на стороне ВСУ. Для многих это заканчивается ликвидацией, что, по словам Вольфовича, не останавливает Запад.

«По имеющимся данным, рассматривается возможность задействования указанных экстремистских формирований в вооружённой операции по захвату одного или нескольких приграничных районов Белоруссии, провозглашению этой территории «свободной» и вводу туда западными странами некоего «миротворческого» контингента», — сообщил госсекретарь Совбеза.