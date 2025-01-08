Лукашенко заявил, что ни у кого не получится раскачать ситуацию в Белоруссии

У желающих раскачать ситуацию в Белоруссии ничего не получится. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко на церемонии вручения премий «За духовное возрождение», специальных премий деятелям культуры и искусства и специальных премий «Белорусский спортивный Олимп» 2024 года.

«Как бы кто-то ни стремился нас сегодня раскачать, ничего не получится. Мы сбережём свою страну. Она уже принадлежит нашим детям и внукам, поэтому мы должны подумать об их будущем, и мы думаем», — указал он.

Политик уточнил, что власти в ближайшие пять лет сделают всё возможное, чтобы Белоруссия навсегда забыла проблему сохранения своей государственности. По его словам, государство станет суверенным, вопреки любым течениям и тенденциям на международной арене. Лукашенко добавил, что необходимо сберечь мир для Белоруссии, а остальное приложится.

Кроме того, белорусский лидер затронул тему смены поколений в стране. По его словам, нынешнему поколению придётся сформировать новое и посадить их «в свои кресла». Лукашенко отметил, что это очень тяжёлая работа, но в Белоруссии настроены её выполнить.