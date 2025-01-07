Лукашенко заявил, что не держится за власть и тихо передаст её новому поколению

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не держится за власть. Об этом заявил сам лидер государства, отметив, что сделает всё возможное для тихой передачи власти новому поколению.

«Я не держусь за власть. Я сделаю всё для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению», — приводит госагентство БелТА слова Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что надеется пожить ещё при новой власти. Политик отметил, что хочет увидеть, как будут жить его дети.

«Мои дети — вот эти [указывая на детей в церкви на Рождество]. Я хочу видеть, как они будут жить. Вот моя цель. Поэтому это большое моё преимущество, что я не пытаюсь силой удержать власть», — указал президент.