Лукашенко зарегистрирован кандидатом на выборах президента Белоруссии
Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru
Действующий белорусский лидер Александр Лукашенко официально зарегистрирован кандидатом на грядущих президентских выборах в стране. Соответствующее решение принято на заседании ЦИК.
Согласно информации Центральной избирательной комиссии, для выдвижения Александра Лукашенко в качестве кандидата на пост президента было признано действительными 2 миллиона 518 тысяч 145 подписей избирателей, что значительно превышает необходимый минимум в 100 тысяч.
Лукашенко родился 30 августа 1954 года. Он стал президентом Беларуси в 1994 году и с тех пор находится у власти, что делает его одним из самых долго правящих лидеров в Европе.
Одним из оппонентов Лукашенко оказался лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк. Он подал документы на регистрацию кандидатом в президенты Белоруссии, которые состоятся 26 января 2025 года.