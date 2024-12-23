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23 декабря, 09:15

Лукашенко зарегистрирован кандидатом на выборах президента Белоруссии

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Действующий белорусский лидер Александр Лукашенко официально зарегистрирован кандидатом на грядущих президентских выборах в стране. Соответствующее решение принято на заседании ЦИК.

Согласно информации Центральной избирательной комиссии, для выдвижения Александра Лукашенко в качестве кандидата на пост президента было признано действительными 2 миллиона 518 тысяч 145 подписей избирателей, что значительно превышает необходимый минимум в 100 тысяч.

Лукашенко родился 30 августа 1954 года. Он стал президентом Беларуси в 1994 году и с тех пор находится у власти, что делает его одним из самых долго правящих лидеров в Европе.

Одним из оппонентов Лукашенко оказался лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк. Он подал документы на регистрацию кандидатом в президенты Белоруссии, которые состоятся 26 января 2025 года.

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Оксана Попова
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