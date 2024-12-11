Стал известен будущий оппонент Лукашенко на предстоящих выборах президента
БелТА: Лидер Республиканской партии Белоруссии Хижняк подал документы в ЦИК
Лидер Республиканской партии Белоруссии Александр Хижняк и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © Коллаж Life.ru / Life.ru / БелТА
Стал известен будущий оппонент Лукашенко на предстоящих выборах главы Белоруссии. Им оказался лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, который подал документы на регистрацию кандидатом в президенты.
«Документы могут подать как сами потенциальные кандидаты в президенты, так и их представители по доверенности. Александр Хижняк лично представил документы в ЦИК», — сообщает агентство БелТА.
Лидер Республиканской партии труда и справедливости некоторое время возглавлял представительство Белоруссии в России, расположенное в Белгороде. Его партия занимает шесть мест из 110 в парламенте республики.
Напомним, выборы президента Белоруссии состоятся 26 января 2025 года. На пост намерены баллотироваться 9 кандидатов. Были зарегистрированы группы действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, главы Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, а также начальника главного управления идеологической работы и по делам молодёжи Минского городского исполкома Ольги Чемодановой. Однако позже Чемоданова отказалась от участия в выборах президента Белоруссии. Из предвыборной гонки также вышел председатель Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз офицеров» Сергей Бобриков.