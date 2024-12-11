Стал известен будущий оппонент Лукашенко на предстоящих выборах президента

Стал известен будущий оппонент Лукашенко на предстоящих выборах главы Белоруссии. Им оказался лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, который подал документы на регистрацию кандидатом в президенты.

«Документы могут подать как сами потенциальные кандидаты в президенты, так и их представители по доверенности. Александр Хижняк лично представил документы в ЦИК», — сообщает агентство БелТА.