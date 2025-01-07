В РАН предупредили о попытках Запада расшатать обстановку в Белоруссии

В 2025 году Запад для расшатывания ситуации в Белоруссии продолжит попытки создать военизированные формирования из белорусских мигрантов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.

«Страны Запада по-прежнему будут поддерживать белорусскую оппозицию, осевшую в странах Европы. Об этом свидетельствует и позиция официальных структур Евросоюза. После пересмотра отношений с Белоруссией в 2020 году и в свете «причастности режима Лукашенко к российской СВО на Украине» программа помощи ЕС скорректирована в сторону негосударственных субъектов», — указано в документе.

В докладе говорится, что с 2020 года на протяжении четырёх лет финансовая помощь составила почти 140 миллионов евро только в рамках Инструмента соседства, развития и международного сотрудничества (NDICI). Кроме того, Брюссель поддерживает альтернативные образовательные и культурные проекты, которые способствуют сохранению белорусской идентичности.

Авторы документа подчеркнули, что европейские чиновники не особо верят в скорую трансформацию указанной страны. В связи с этим в ЕС «продолжатся попытки создания неких военизированных формирований из белорусских мигрантов» в целях расшатывания внутриполитической ситуации в Белоруссии. Отмечается, что давлению на эту страну будет расти одновременно с усилением напряжённости НАТО вдоль границ России и Белоруссии.