Запад при помощи наёмников хочет дестабилизировать обстановку в Белоруссии
Нарышкин: Запад использует «полк Калиновского» для дестабилизации Белоруссии
Формирование «полка имени Калиновского» планируют задействовать для дестабилизации ситуации в Беларуси на фоне предстоящих президентских выборов. Такой план есть у центрального разведывательного управления (ЦРУ) США и британской разведывательной службы MI-6, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
«Коллаборантов из «полка Калиновского» ЦРУ и MI-6 рассчитывают использовать для дестабилизации Белоруссии с учётом предстоящих в следующем году президентских выборов», — отметил глава СВР во время выступления на 20-м заседании Совета глав органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.
На данный момент эта националистическая группировка воюет в составе ВСУ вместе с «Русским добровольческим корпусом»* и «Грузинским легионом»*.
Напомним, что президентские выборы в Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года. Действующий лидер республики Александр Лукашенко уже объявил о намерении снова баллотироваться на этот пост. Потенциальная соперница Лукашенко Ольга Чемоданова решила отказаться от участия в выборах. К слову, как заявлял сам политик, женщина не сможет занять такую позицию в стране.
* Террористическая организация, запрещённая на территории России.
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