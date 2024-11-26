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26 ноября, 09:38

Запад при помощи наёмников хочет дестабилизировать обстановку в Белоруссии

Нарышкин: Запад использует «полк Калиновского» для дестабилизации Белоруссии

Формирование «полка имени Калиновского» планируют задействовать для дестабилизации ситуации в Беларуси на фоне предстоящих президентских выборов. Такой план есть у центрального разведывательного управления (ЦРУ) США и британской разведывательной службы MI-6, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«Коллаборантов из «полка Калиновского» ЦРУ и MI-6 рассчитывают использовать для дестабилизации Белоруссии с учётом предстоящих в следующем году президентских выборов», — отметил глава СВР во время выступления на 20-м заседании Совета глав органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.

На данный момент эта националистическая группировка воюет в составе ВСУ вместе с «Русским добровольческим корпусом»* и «Грузинским легионом»*.

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Напомним, что президентские выборы в Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года. Действующий лидер республики Александр Лукашенко уже объявил о намерении снова баллотироваться на этот пост. Потенциальная соперница Лукашенко Ольга Чемоданова решила отказаться от участия в выборах. К слову, как заявлял сам политик, женщина не сможет занять такую позицию в стране.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / NCKAHDEP

Наталья Афонина
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