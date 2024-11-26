Формирование «полка имени Калиновского» планируют задействовать для дестабилизации ситуации в Беларуси на фоне предстоящих президентских выборов. Такой план есть у центрального разведывательного управления (ЦРУ) США и британской разведывательной службы MI-6, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«Коллаборантов из «полка Калиновского» ЦРУ и MI-6 рассчитывают использовать для дестабилизации Белоруссии с учётом предстоящих в следующем году президентских выборов», — отметил глава СВР во время выступления на 20-м заседании Совета глав органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.

На данный момент эта националистическая группировка воюет в составе ВСУ вместе с «Русским добровольческим корпусом»* и «Грузинским легионом»*.