На границе Украины и Белоруссии появились противотанковые ежи и валуны
На трассе, что проходит по границе Украины и Белоруссии, появились камни и бетонные блоки. О новых заграждениях на границе сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
«Большие камни перекрывают дорогу через границу. В лесу натянута колючая проволока», — отмечает издание.
Заграждения на границе Белоруссии и Украины. Видео © t.me/stranaua
Кроме камней, на границе двух стран накопились строительные обломки, противотанковые ежи и другие заградительные предметы. С украинской стороны границы также дежурит сторожевая собака.
Ранее сообщалось, что Украина активно усиливает свои рубежи на границе с Белоруссией, особенно в Волынской области. Как сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, это направление Киев считает потенциально опасным.
t.me/stranaua