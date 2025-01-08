Украина начала строить на границе с Белоруссией траншеи и инженерные заграждения

Украина активно укрепляет обороноспособность своих рубежей на границе с Белоруссией, сосредоточив усилия в Волынской области. По словам спикера Государственной пограничной службы Незалежной Андрея Демченко, это направление рассматривается Киевом как потенциально опасное.

В интервью местным СМИ Демченко уточнил, что сейчас в указанном районе проводится масштабная работа по возведению инженерных заграждений и фортификационных сооружений, таких как опорные пункты, огневые позиции, окопы и траншеи. По его словам, это необходимо для обеспечения украинских подразделений всем необходимым для отражения возможных угроз.

Общая же протяжённость границы между Украиной и Белоруссией, как напомнил спикер, составляет 1084,2 километра.