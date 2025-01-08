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Регион
8 января, 19:18

Украина начала строить на границе с Белоруссией траншеи и инженерные заграждения

Украина активно укрепляет обороноспособность своих рубежей на границе с Белоруссией, сосредоточив усилия в Волынской области. По словам спикера Государственной пограничной службы Незалежной Андрея Демченко, это направление рассматривается Киевом как потенциально опасное.

В интервью местным СМИ Демченко уточнил, что сейчас в указанном районе проводится масштабная работа по возведению инженерных заграждений и фортификационных сооружений, таких как опорные пункты, огневые позиции, окопы и траншеи. По его словам, это необходимо для обеспечения украинских подразделений всем необходимым для отражения возможных угроз.

Общая же протяжённость границы между Украиной и Белоруссией, как напомнил спикер, составляет 1084,2 километра.

Лукашенко: «Диктатура» Белоруссии лучше украинской «демократии»
Лукашенко: «Диктатура» Белоруссии лучше украинской «демократии»

А ранее Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский пытается втянуть Белоруссию в войну. Такую команду бывшему комику дали западные хозяева, уверен президент.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Тимур Хингеев
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