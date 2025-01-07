Лукашенко: «Диктатура» Белоруссии лучше украинской «демократии»

Александр Лукашенко высказал мнение, что форма правления в Белоруссии, которую оппозиционеры любят называть «диктатурой», гораздо лучше украинской «демократии». Об этом политик заявил в храме Святителя Николая Чудотворца в Логойске, который он посетил для рождественского богослужения.

«Пусть называют нашу систему диктатурой или как-то ещё. Но такая диктатура, как в Беларуси, лучше, чем демократия, которая сейчас на Украине», — цитирует Лукашенко «БелТА».