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Регион
7 января, 20:19

Лукашенко: «Диктатура» Белоруссии лучше украинской «демократии»

Александр Лукашенко высказал мнение, что форма правления в Белоруссии, которую оппозиционеры любят называть «диктатурой», гораздо лучше украинской «демократии». Об этом политик заявил в храме Святителя Николая Чудотворца в Логойске, который он посетил для рождественского богослужения.

«Пусть называют нашу систему диктатурой или как-то ещё. Но такая диктатура, как в Беларуси, лучше, чем демократия, которая сейчас на Украине», — цитирует Лукашенко «БелТА».

Лукашенко заявил, что не держится за власть и тихо передаст её новому поколению
Лукашенко заявил, что не держится за власть и тихо передаст её новому поколению

Ранее белорусский лидер также отметил, что Владимир Зеленский стремится вовлечь Минск в украинский конфликт. Подобное развитие событий приведёт к серьёзным последствиям, уверен Лукашенко.

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president.gov.by

Лия Мурадьян
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