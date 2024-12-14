ЕК обвинили в попытке узаконить расстрел мигрантов на границе с Белоруссией

Еврокомиссия (ЕК) находится в шаге от решения разрешить пограничникам Польши и Прибалтики расстреливать нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в Евросоюз через российские и белорусские границы. Об этом ТАСС рассказали в постоянном представительстве Белоруссии при ЕС.

Там пояснили, что речь идёт о постановлении ЕК, где официально разрешается нарушать права человека в отношении мигрантов, в том числе применять к ним запрещённые меры в исключительных случаях. Как пояснили еврочиновники, Москва и Минск якобы используют нелегалов в качестве «оружия». В белорусский дипмиссии напомнили, что убийства мигрантов и без того практикуются на границах ЕС, при этом Польша, Литва, Латвия тщательно скрывают такие факты.

«Если ЕК сделает ещё один шаг в выбранном направлении, то мы уже приблизимся к лицензии на открытие огня по мигрантам, которые имеют российские визы. Это и есть квинтэссенция «эффективности» принимаемых ЕС мер в данной сфере. Кроме того, это, естественно, хорошая возможность для ряда стран освоить вполне комфортные бюджеты на защиту от пары тысяч несчастных людей, которые так «угрожают» Евросоюзу», — рассказал собеседник агентства.

Он напомнил, что подобные меры никак не решат проблему незаконной миграции, Евросоюзу следовало бы наладить диалог с соседями и привлечь правоохранителей для решения вопросов, а не устраивать беззаконие. При этом ЕС «сортирует» мигрантов на «правильных и неправильных». Например, прибывающих через Белоруссию граждан пограничникам разрешается бить и выдворять, а вот «остальные 99% — это правильные мигранты, которые идут через балканский и средиземноморский маршруты».