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18 мая, 16:58

Избили и выкинули: Польские силовики прогнали граждан Сомали в ответ на просьбу об убежище

Белорусские пограничники нашли пятерых избитых в Польше граждан Сомали

Пограничники Белоруссии обнаружили пятерых граждан африканской страны Сомали, которых избили польские силовики. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета Белоруссии.

Белорусские пограничники обнаружили пятерых избитых польскими силовиками граждан Сомали. Видео © Telegram / Пограничный комитет Беларуси

"Вчера, 17 мая, белорусские пограничники на границе с Польшей обнаружили пятерых избитых граждан Сомали. Военнослужащие оказали иностранцам первую помощь, вызвали скорую и следственно-оперативную группу", — указано в сообщении.

В белорусском пограничном комитете дополнили, что прибывшие на место медики диагностировали у беженцев травмы ног и ссадины. Граждане Сомали рассказали, что их задержали в Польше, где они просили убежища. В результате силовики стали наносить удары по сомалийцам, задействовав специальные средства. После этого беженцев жестоко вытолкнули через калитку в сторону Белоруссии.

Более 220 мигрантов с черенками лопат, утыканными гвоздями, пытались прорвать польскую границу
Более 220 мигрантов с черенками лопат, утыканными гвоздями, пытались прорвать польскую границу

А ранее Life.ru рассказывал, что мигранты-нелегалы напали на польских силовиков на границе с Белоруссией. Сотрудник пограничной стражи и военный были избиты камнями, одному из них понадобилась медпомощь. Утверждается, что было зафиксировано 113 попыток незаконного проникновения в страну. Десятерым иностранцам понадобилась помощь врачей, среди них оказалась беременная женщина из Ирана.

Обложка ©

Telegram / Пограничный комитет Беларуси

Дарья Нарыкова
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