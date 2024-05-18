Избили и выкинули: Польские силовики прогнали граждан Сомали в ответ на просьбу об убежище

Пограничники Белоруссии обнаружили пятерых граждан африканской страны Сомали, которых избили польские силовики. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета Белоруссии.

Белорусские пограничники обнаружили пятерых избитых польскими силовиками граждан Сомали. Видео © Telegram / Пограничный комитет Беларуси

"Вчера, 17 мая, белорусские пограничники на границе с Польшей обнаружили пятерых избитых граждан Сомали. Военнослужащие оказали иностранцам первую помощь, вызвали скорую и следственно-оперативную группу", — указано в сообщении.

В белорусском пограничном комитете дополнили, что прибывшие на место медики диагностировали у беженцев травмы ног и ссадины. Граждане Сомали рассказали, что их задержали в Польше, где они просили убежища. В результате силовики стали наносить удары по сомалийцам, задействовав специальные средства. После этого беженцев жестоко вытолкнули через калитку в сторону Белоруссии.