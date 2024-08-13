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13 августа, 12:29

Вне закона: В ЕС забили тревогу из-за "зоны смерти", устроенной польскими пограничниками

В Европарламенте раскритиковали Польшу за создание "зоны смерти" на границе

Несколько депутатов Европарламента направили обращение дипломату Жозепу Боррелю из-за "зоны смерти" на границе Польши и Белоруссии. Документ был опубликован на официальном сайте ЕП. Указывается, что ещё год назад Варшава приняла закон, позволяющий пограничникам применять оружие против иностранцев, пересекающих буферную зону.

"[Там] нет доступа гуманитарным группам, правозащитникам и СМИ", — пожаловались депутаты.

Изначально законопроект подвергся критике гуманитарных организаций, среди них Совет Европы. В обращении парламентарии называют подобные идеи бесчеловечными. Отправители жду от Борреля скорейшего принятия мер.

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Напомним, что в конце июня Варшава планировала прекратить функционирование всех действующих погранпереходов на границе с Белоруссией. Этот вопрос начали рассматривать с учётом экономических нюансов и выгод. Пока работают только два из шести пунктов проезда на 400 километров соприкосновения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tomasz Koryl

Николай Рюмин
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