Польша хочет закрыть все погранпереходы на границе с Белоруссией

Варшава планирует прекратить функционирование действующих погранпереходов на границе с Белоруссией. Этот вопрос прорабатывается польскими властями с учётом возможных экономических последствий, рассказал министр иностранных дел республики Радослав Сикорский.

"В связи с действиями Белоруссии мы рассматриваем закрытие всех погранпереходов. Пока мы изучаем вопрос, будет ли это ощутимо для польской экономики", — добавил дипломат в эфире телеканала TVN24.

Всего на 400-километровой польско-белорусской границе шесть погранпереходов. Четыре из них давно перестали функционировать по инициативе Варшавы. Оставшиеся два продолжают работать, но с ограничениями.