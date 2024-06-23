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22 июня, 21:08

Польша хочет закрыть все погранпереходы на границе с Белоруссией

Министр Сикорский: Польша изучает возможность закрытия границы с Белоруссией

Варшава планирует прекратить функционирование действующих погранпереходов на границе с Белоруссией. Этот вопрос прорабатывается польскими властями с учётом возможных экономических последствий, рассказал министр иностранных дел республики Радослав Сикорский.

"В связи с действиями Белоруссии мы рассматриваем закрытие всех погранпереходов. Пока мы изучаем вопрос, будет ли это ощутимо для польской экономики", — добавил дипломат в эфире телеканала TVN24.

Всего на 400-километровой польско-белорусской границе шесть погранпереходов. Четыре из них давно перестали функционировать по инициативе Варшавы. Оставшиеся два продолжают работать, но с ограничениями.

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В Белоруссии тем временем стартовала внезапная проверка готовности соединений и воинских частей. Военнослужащим предстоит выполнить учебно-боевые задачи на полигонах в Брестской и Гомельской областях, а также отработать оперативный выход в назначенные районы и заступление на дежурство.

Обложка ©

Flickr / Ministerstwo Obrony Narodowej

Илья Пушкарев
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