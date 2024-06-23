Польша хочет закрыть все погранпереходы на границе с Белоруссией
Министр Сикорский: Польша изучает возможность закрытия границы с Белоруссией
Варшава планирует прекратить функционирование действующих погранпереходов на границе с Белоруссией. Этот вопрос прорабатывается польскими властями с учётом возможных экономических последствий, рассказал министр иностранных дел республики Радослав Сикорский.
"В связи с действиями Белоруссии мы рассматриваем закрытие всех погранпереходов. Пока мы изучаем вопрос, будет ли это ощутимо для польской экономики", — добавил дипломат в эфире телеканала TVN24.
Всего на 400-километровой польско-белорусской границе шесть погранпереходов. Четыре из них давно перестали функционировать по инициативе Варшавы. Оставшиеся два продолжают работать, но с ограничениями.
В Белоруссии тем временем стартовала внезапная проверка готовности соединений и воинских частей. Военнослужащим предстоит выполнить учебно-боевые задачи на полигонах в Брестской и Гомельской областях, а также отработать оперативный выход в назначенные районы и заступление на дежурство.
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