В Белоруссии началась внезапная проверка готовности Вооружённых сил

В Белоруссии началась внезапная проверка готовности соединений и воинских частей ВС республики к выполнению задач по предназначению. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.

"К проверке привлекаются воинские части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Там добавили, что на первом этапе планируется отрабатывать вопросы оперативного занятия назначенных районов, подготовки их в инженерном отношении, организации охраны и обороны, заступления на боевое дежурство. Затем участники проверки выполнят учебно-боевые задачи. Манёвры пройдут на полигонах и участках местности в Брестской и Гомельской областях.