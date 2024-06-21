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21 июня, 06:52

В Белоруссии началась внезапная проверка готовности Вооружённых сил

В Белоруссии началась внезапная проверка готовности Вооружённых сил. Обложка © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

В Белоруссии началась внезапная проверка готовности Вооружённых сил. Обложка © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

В Белоруссии началась внезапная проверка готовности соединений и воинских частей ВС республики к выполнению задач по предназначению. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.

"К проверке привлекаются воинские части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Там добавили, что на первом этапе планируется отрабатывать вопросы оперативного занятия назначенных районов, подготовки их в инженерном отношении, организации охраны и обороны, заступления на боевое дежурство. Затем участники проверки выполнят учебно-боевые задачи. Манёвры пройдут на полигонах и участках местности в Брестской и Гомельской областях.

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Ранее сообщалось, что ВС РФ отработали доставку ядерных боеприпасов в рамках учений с Белоруссией. Напомним, 11 июня российские войска совместно с ВС Белоруссии начали второй этап учений нестратегических ядерных сил. Они направлены на поддержание готовности личного состава и техники в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства. Как пояснили в Минобороны РФ, в рамках ядерных учений ракетчики отработают подготовку пусков из "Искандера".

Никита Никонов
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