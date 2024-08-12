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12 августа, 17:41

В Белоруссии заявили о наращивании группировки НАТО на границах

Представитель ГПК Белоруссии Бычковский: НАТО наращивает группировку у границы

Силы НАТО наращивают военную группировку на границах с Белоруссией. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщил представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский.

По его словам, члены Североатлантического альянса продолжают возводить там сооружения. При этом страны-соседи охраняют границу, используя армейские и спецподразделения.

"На границах с Латвией, Литвой и Польшей, мы продолжаем отслеживать наращивание военной группировки НАТО", — сказал Бычковский в ходе ютуб-стрима проекта "Минск — Москва", уточнив, что это происходит в рамках учений Североатлантического альянса.

В Белоруссии системы ПВО 9 августа сбили 13 украинских беспилотников
В Белоруссии системы ПВО 9 августа сбили 13 украинских беспилотников

Ранее, 10 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об обнаружении и уничтожении украинских беспилотников. В Минобороны республики заявили, что таким образом Киев хочет втянуть Минск в вооружённый конфликт. В целях недопущения атак к границе с Незалежной перебросили спецназ, ракетные установки и танки. К слову, уже появилось видео с обломками дронов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Никита Осипов
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