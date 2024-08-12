В Белоруссии заявили о наращивании группировки НАТО на границах

Силы НАТО наращивают военную группировку на границах с Белоруссией. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщил представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский.

По его словам, члены Североатлантического альянса продолжают возводить там сооружения. При этом страны-соседи охраняют границу, используя армейские и спецподразделения.