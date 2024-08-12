В Белоруссии системы ПВО 9 августа сбили 13 украинских беспилотников
Силы ПВО Белоруссии 9 августа сбили 13 украинских беспилотников, заявил замначальника факультета Генерального штаба Военной академии республики, полковник Андрей Богодель в интервью агенству БелТА. Их перехватили над Костюковичами.
"Это информационный посыл, который должен был показать Республику Беларусь в совсем неприглядном виде. Просто показать, что Украина — она безнаказанна" — отметил он.
Напомним, 10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об обнаружении и уничтожении украинских беспилотников. В Минобороын считают, что так Киев хочет втянуть Минск в вооружённый конфликт. В целях недопущения атак к границе с Незалежной перебросили спецназ, ракетные установки и танки. К слову, уже появилось видео с обломками дронов.
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