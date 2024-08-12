В Белоруссии системы ПВО 9 августа сбили 13 украинских беспилотников

Силы ПВО Белоруссии 9 августа сбили 13 украинских беспилотников, заявил замначальника факультета Генерального штаба Военной академии республики, полковник Андрей Богодель в интервью агенству БелТА. Их перехватили над Костюковичами.

"Это информационный посыл, который должен был показать Республику Беларусь в совсем неприглядном виде. Просто показать, что Украина — она безнаказанна" — отметил он.