«Мальчик, ты о чём?» Зеленский опять влез в чужие выборы, но его поставили на место

Владимира Зеленского обвинили во вмешательстве в выборы президента Польши. Соответствующие заявления в публичном поле сделали политики из главной польской оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС).

Причиной конфликта стала вчерашняя перепалка киевского лидера с кандидатом ПиС на грядущих выборах Каролем Навроцким, заявившим, что не видит Украину ни в НАТО, ни в Евросоюзе. Зеленский в ответ предложил польскому политику «тренироваться, чтобы защищать страну самому с оружием в руках».

«Пусть он [Зеленский] занимается делами Украины, а президента мы выберем сами. Он имеет право — и даже обязан — отстаивать интересы своей страны, но именно мы решаем, кто является кандидатом и кто какие имеет взгляды на самые фундаментальные вопросы», — сказал в эфире радиостанции Wnet экс-премьер страны и парламентарий ПиС Матеуш Моравецкий.

Кроме того, Моравецкий указал то, что Зеленский во время визита в Польшу 15 января открыто выразил поддержку кандидату в президенты республике от правящей партии «Гражданская коалиция» Рафалу Тшасковскому. Встреча киевского лидера вкупе с неподобающими заявлениями в адрес Навроцкого выглядят неуместными, из чего польский депутат сделал вывод, что Зеленский попросту плохо подготовился к поездке и уже сделал свою ставку на одного из кандидатов в президенты Польши, тем самым допустив большую ошибку.

Другой депутат ПиС и экс-министр образования республики Пшемыслав Чарнек на личной странице в социальной сети X потребовал от Зеленского извинений за грубость в адрес Навроцкого. Он напомнил о роли Польши в военной поддержке Украине и подчеркнул, что экс-юморист своими действиями в первую очередь вредит украинцам.

«Мальчик, о чём ты говоришь? Разве ты не помнишь? Не было и не будет украинской армии без Европы, особенно Польши, без нашей помощи вам. Остынь и извинись также перед украинским народом, потому что ты вредишь ему, агитируя за неудачника Тшасковского», — говорится в его посте.