Песков присудил Польше чемпионство Европы по антироссийским фейкам
Песков: Польша претендует на лидерство ЕС по пустым обвинениям в адрес России
Варшаве свойственно заниматься бездоказательными обвинениями России, Польша даже может претендовать на лидерство в ЕС по этому вопросу. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы польского правительства Дональда Туска о том, что Москва якобы планирует организовать теракты в самолётах по всему земному шару.
«В целом это не что иное, как ещё одно бездоказательное обвинение России. Польша хорошо известна такими бездоказательными обвинениями, зачастую даже пытается сохранять лидерство на этой стезе по сравнению с другими европейскими странами», — пояснил спикер Кремля.
Возможно, Дональду Туску стоило бы обратить внимание на заявления собственных подчинённых о воздушной безопасности. Ранее глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш порекомендовал европейским политикам не совершать авиаперелёты в Москву. Такое заявление он сделал после отказа Варшавы позволить пролёт спецборта с представительством словацкого правительства через воздушное пространство республики в столицу России.
Life.ru