Варшаве свойственно заниматься бездоказательными обвинениями России, Польша даже может претендовать на лидерство в ЕС по этому вопросу. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы польского правительства Дональда Туска о том, что Москва якобы планирует организовать теракты в самолётах по всему земному шару.

«В целом это не что иное, как ещё одно бездоказательное обвинение России. Польша хорошо известна такими бездоказательными обвинениями, зачастую даже пытается сохранять лидерство на этой стезе по сравнению с другими европейскими странами», — пояснил спикер Кремля.