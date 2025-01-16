Владимир Зеленский возвысил силу и мощь украинской армии и заявил, что в случае вооружённого конфликта Европа не справится с Армией России. Слова главаря киевского режима передаёт польское издание Onet.

«Без украинских вооружённых сил у Европы, к сожалению, на сегодняшний день нет никаких шансов против России», — сказал он.

Свою позицию Зеленский обосновал тем, что Европа является совершенно другой цивилизацией, которая даже не представляет себе, что такое война.