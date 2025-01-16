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16 января, 08:36

Зеленский попытался вымолить у Запада ещё больше денег, придумав «пугалку» про Россию

Зеленский: Европа не справится с Россией без украинской армии

Владимир Зеленский возвысил силу и мощь украинской армии и заявил, что в случае вооружённого конфликта Европа не справится с Армией России. Слова главаря киевского режима передаёт польское издание Onet.

«Без украинских вооружённых сил у Европы, к сожалению, на сегодняшний день нет никаких шансов против России», — сказал он.

Свою позицию Зеленский обосновал тем, что Европа является совершенно другой цивилизацией, которая даже не представляет себе, что такое война.

Тем временем в Польше осадили Зеленского после его очередного требования военной помощи. Министр обороны страны заявил, что Киев должен помнить доброту Варшавы, поставившей Украине танки.

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Зеленский разоткровенничался о попытках настроить «раскольника» из НАТО против России

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Марк Рютте призвал альянс переключить мышление на военный лад, чтобы подготовиться к войне. Он подчеркнул, что необходимо наращивать расходы на оборону. При этом в российском МИД заявили, что Москва не намерена атаковать государства блока.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Ольга Сливченко
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