Зеленский попытался вымолить у Запада ещё больше денег, придумав «пугалку» про Россию
Зеленский: Европа не справится с Россией без украинской армии
Владимир Зеленский возвысил силу и мощь украинской армии и заявил, что в случае вооружённого конфликта Европа не справится с Армией России. Слова главаря киевского режима передаёт польское издание Onet.
«Без украинских вооружённых сил у Европы, к сожалению, на сегодняшний день нет никаких шансов против России», — сказал он.
Свою позицию Зеленский обосновал тем, что Европа является совершенно другой цивилизацией, которая даже не представляет себе, что такое война.
Тем временем в Польше осадили Зеленского после его очередного требования военной помощи. Министр обороны страны заявил, что Киев должен помнить доброту Варшавы, поставившей Украине танки.
Ранее сообщалось, что генсек НАТО Марк Рютте призвал альянс переключить мышление на военный лад, чтобы подготовиться к войне. Он подчеркнул, что необходимо наращивать расходы на оборону. При этом в российском МИД заявили, что Москва не намерена атаковать государства блока.
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