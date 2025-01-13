Россия не планирует совершать вооружённое нападение на страны Североатлантического альянса и никогда не пыталась ухудшить отношения с государствами блока. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников в интервью газете «Известия».

Дипломат напомнил, что отношения РФ с НАТО сейчас находятся на самом низком уровне со времён окончания холодной войны. По его словам, альянс выбрал однозначный курс на противодействие и сдерживание РФ, мотивируя свои действия мифической угрозой с российской стороны.

«Россия никогда не стремилась к ухудшению отношений с HATO. Вина за их деградацию полностью лежит на альянсе. Мы не собираемся нападать на натовские страны и не строим таких агрессивных планов», — подчеркнул дипломат.

При этом, несмотря на напряжённый период, Россия и НАТО сохраняют горячие линии связи для чрезвычайных ситуаций и экстренных контактов, отметил Масленников. Однако механизмы диалога, который мог быть использован для снижения напряжённости, был свёрнут по инициативе блока.

«Ещё в 2014 году в одностороннем порядке натовцы прекратили сотрудничество с нами в Совете Россия — НАТО по военной и гражданской линиям», — напомнил дипломат.