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12 января, 18:10

В США назвали настоящую «победу» для Украины

TAC: Киеву выгоднее отказаться от членства в НАТО и занять нейтральный статус

Журналист Дэниэл Депетрис считает, что переход Украины к нейтральной позиции и отказ от вступления в НАТО станет победой и благом для Киева. Он подчёркивает, что Незалежная в любом случае не сможет присоединиться к НАТО, так как страны альянса не достигли согласия по данному вопросу, передаёт журнал The American Conservative.

«Нейтральная Украина — это всё ещё победа для Украины, а не поражение. По самому определению это означает, что Украина не будет под каблуком у Москвы. Конечно, страна также не будет под каблуком у Запада», — утверждает Депетрис.

Нейтральный статус позволит Украине сосредоточиться на укреплении своей экономики и армии, а также на развитии дипломатических отношений с союзниками. Однако существует мнение, что долгосрочный мир на Украине невозможен без её членства в НАТО. Эту точку зрения высказывает, например, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Ранее профессор норвежского университета Гленн Дизен призвал НАТО немедленно начать переговоры с Россией по поводу безопасности. По его мнению, должно быть заключено соглашение о европейской безопасности, основанное на принципах её неделимости.

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Shutterstock / FOTODOM / artjazz

Полина Никифорова
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