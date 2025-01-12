Журналист Дэниэл Депетрис считает, что переход Украины к нейтральной позиции и отказ от вступления в НАТО станет победой и благом для Киева. Он подчёркивает, что Незалежная в любом случае не сможет присоединиться к НАТО, так как страны альянса не достигли согласия по данному вопросу, передаёт журнал The American Conservative.

«Нейтральная Украина — это всё ещё победа для Украины, а не поражение. По самому определению это означает, что Украина не будет под каблуком у Москвы. Конечно, страна также не будет под каблуком у Запада», — утверждает Депетрис.

Нейтральный статус позволит Украине сосредоточиться на укреплении своей экономики и армии, а также на развитии дипломатических отношений с союзниками. Однако существует мнение, что долгосрочный мир на Украине невозможен без её членства в НАТО. Эту точку зрения высказывает, например, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.