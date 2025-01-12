На Западе призвали НАТО сегодня же начать переговоры с Россией
Профессор Дизен: НАТО и РФ следует немедленно начать переговоры по безопасности
Североатлантическому альянсу следует немедленно начать переговоры с Россией по поводу безопасности. С таким заявлением выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
«НАТО следует сегодня начать переговоры с Россией о заключении соглашения о европейской безопасности, основанного на принципах её неделимости», — написал западный специалист в соцсети Х.
Ранее сообщалось, что европейские союзники Киева всерьёз говорят между собой об отправке миротворцев на Украину. Эта идея принадлежит президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Интерес к данной инициативе уже выразили Великобритания, а также страны Балтии и Скандинавии.
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