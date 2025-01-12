«НАТО следует сегодня начать переговоры с Россией о заключении соглашения о европейской безопасности, основанного на принципах её неделимости» , — написал западный специалист в соцсети Х.

Ранее сообщалось, что европейские союзники Киева всерьёз говорят между собой об отправке миротворцев на Украину. Эта идея принадлежит президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Интерес к данной инициативе уже выразили Великобритания, а также страны Балтии и Скандинавии.