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Регион
15 января, 12:25

В НАТО решили переключить мышление на военное время

Генсек Рютте призвал НАТО готовиться к войне и наращивать расходы на оборону

Страны НАТО обязаны начать мыслить по-военному и увеличить расходы на оборону, так как Запад сейчас оказался на грани участия в боевых действиях и должен предотвратить их как раз активной подготовкой к ним. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте на заседании Военного комитета блока на уровне начальников генштабов в Брюсселе.

«Чтобы предотвратить войну, мы должны готовиться к ней. Сейчас пришло время переключить мышление на военное время, а это означает ещё больше укреплять нашу оборону через увеличение расходов на оборону и оборонное производство», — уточнил он.

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Татьяна Миссуми
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