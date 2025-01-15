В НАТО решили переключить мышление на военное время
Генсек Рютте призвал НАТО готовиться к войне и наращивать расходы на оборону
Страны НАТО обязаны начать мыслить по-военному и увеличить расходы на оборону, так как Запад сейчас оказался на грани участия в боевых действиях и должен предотвратить их как раз активной подготовкой к ним. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте на заседании Военного комитета блока на уровне начальников генштабов в Брюсселе.
«Чтобы предотвратить войну, мы должны готовиться к ней. Сейчас пришло время переключить мышление на военное время, а это означает ещё больше укреплять нашу оборону через увеличение расходов на оборону и оборонное производство», — уточнил он.
Ранее бывший евродепутат от Ирландии Мик Уоллес назвал Владимира Зеленского пешкой Соединённых Штатов, который жертвует своими соотечественниками и уничтожает родную страну. А развязанное НАТО противостояние с Москвой он окрестил «глупой прокси-войной» альянса.