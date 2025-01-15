В НАТО решили переключить мышление на военное время

Страны НАТО обязаны начать мыслить по-военному и увеличить расходы на оборону, так как Запад сейчас оказался на грани участия в боевых действиях и должен предотвратить их как раз активной подготовкой к ним. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте на заседании Военного комитета блока на уровне начальников генштабов в Брюсселе.

«Чтобы предотвратить войну, мы должны готовиться к ней. Сейчас пришло время переключить мышление на военное время, а это означает ещё больше укреплять нашу оборону через увеличение расходов на оборону и оборонное производство», — уточнил он.