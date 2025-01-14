Бывший евродепутат от Ирландии Мик Уоллес назвал Владимира Зеленского пешкой Соединённых Штатов, который жертвует своими соотечественниками и уничтожает родную страну. Об этом он написал в соцсети X.

«Почему бы вам не перестать быть пешкой американской империи и не прекратить отправлять сотни тысяч представителей украинского рабочего класса на смерть в глупой прокси-войне НАТО?» — вопросил экс-депутат Европарламента.