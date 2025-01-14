«Американская пешка»: Экс-евродепутат раскритиковал роль Зеленского в прокси-войне НАТО
Экс-депутат ЕП Уоллес: Зеленскому стоит отказаться от роли американской пешки
Бывший евродепутат от Ирландии Мик Уоллес назвал Владимира Зеленского пешкой Соединённых Штатов, который жертвует своими соотечественниками и уничтожает родную страну. Об этом он написал в соцсети X.
«Почему бы вам не перестать быть пешкой американской империи и не прекратить отправлять сотни тысяч представителей украинского рабочего класса на смерть в глупой прокси-войне НАТО?» — вопросил экс-депутат Европарламента.
Ранее украинская журналистка Панченко обрадовалась решению Зеленского направить пожарных в США для тушения разрушительных калифорнийских пожаров. Она отметила, что сотни мужчин в этом случае получат возможность покинуть Незалежную.
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