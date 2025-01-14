«Его снесут»: Зеленскому предрекли свержение в Раде после одного решения

Депутат Верховной рады Александр Дубинский предрёк Владимиру Зеленскому незавидные последствия в случае, если бывший комик всё же решится восполнить потери на фронте за счёт 18-летних пацанов. По мнению парламентария, после этого украинцы тотчас же «снесут» политика.

«Снизить призывной возраст до 18 лет Зеленский не рискнёт. Его просто снесут», — подчеркнул депутат.