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14 января, 00:35

«Его снесут»: Зеленскому предрекли свержение в Раде после одного решения

Нардеп Дубинский: Украинцы снесут Зеленского при попытке мобилизовать 18-летних

Депутат Верховной рады Александр Дубинский предрёк Владимиру Зеленскому незавидные последствия в случае, если бывший комик всё же решится восполнить потери на фронте за счёт 18-летних пацанов. По мнению парламентария, после этого украинцы тотчас же «снесут» политика.

«Снизить призывной возраст до 18 лет Зеленский не рискнёт. Его просто снесут», — подчеркнул депутат.

Дубинский добавил, что западные хозяева Киева могут потребовать даже призыва 15-летних парней, и Зеленский покорно исполнит их хотелку. Однако пока США и ЕС не выдвигают столь жёстких условий и плавно подводят Украину к переговорам.

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Ранее Службе внешней разведки России стало известно, что Киев совсем скоро снизит возраст мобилизации до 18 лет по указке Вашингтона. При этом поддержавшие инициативу украинские политики не спешат отправлять своих сынишек на смерть.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mykola Tys

Тимур Хингеев
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