«Едва удалось»: Кулеба признался, что отговорил 18-летнего сына от службы в ВСУ

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отговорил своего совершеннолетнего сына Егора вступать в ряды украинских войск. Об этом сообщает издание «Би-би-си», ссылаясь на заявление самого Кулебы.

Экс-глава украинского дипведомства рассказал, что его сын посещает военные курсы. Дипломату едва удалось уговорить 18-летнего парня продолжить обучение в университете. Кулеба пояснил, что всё равно будет уважать выбор сына, «если он всё же решит пойти воевать».

Кроме того, экс-глава МИД Незалежной допустил возможное снижение мобилизационного возраста в стране. Сейчас, как известно, он составляет 25 лет. По словам Кулебы, мобилизационный возраст может быть снижен до 23 лет, но вряд ли, до 18.

«Именно генералы должны донести этот аргумент до политического руководства и до парламента. И, что наиболее важно, до народа Украины. Потому что это будет чрезвычайно болезненным решением, которое не будет приветствоваться ни одной частью украинского общества», – подчеркнул он.