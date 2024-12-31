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31 декабря, 14:10

«В течение месяца»: Зеленский может шокировать украинцев страшным решением

Журналист Боуз: Зеленский может снизить мобилизационный возраст в течение месяца

В течение месяца на Украине могут понизить мобилизационный возраст. Такое решение в короткое время планирует принять глава киевского режима Владимир Зеленский, считает ирландский журналист Чей Боуз.

«Зеленский в течение месяца снизит призывной возраст до 18 лет. С Новым годом, Украина», — написал он в соцсети X.

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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон и его союзники настоятельно рекомендуют Киеву призвать на фронт граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Также сообщалось, что это требование обусловлено серьёзной нехваткой личного состава в ВСУ. Пока же на Украине действует мобилизационный возраст от 25 до 60 лет. Его постепенное снижение вызывает недовольство среди украинцев. Владимира Зеленского даже предупредили о женском бунте, который могут устроить матери 18-летних сыновей.

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Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Наталья Афонина
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