Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон и его союзники настоятельно рекомендуют Киеву призвать на фронт граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Также сообщалось, что это требование обусловлено серьёзной нехваткой личного состава в ВСУ. Пока же на Украине действует мобилизационный возраст от 25 до 60 лет. Его постепенное снижение вызывает недовольство среди украинцев. Владимира Зеленского даже предупредили о женском бунте, который могут устроить матери 18-летних сыновей.