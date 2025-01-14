Сводки СВО. Армия России освободила Песчаное, прорыв в Сумскую область, ТЦК вербует такси, 14 января ВС РФ близки к освобождению Торецка и Часова Яра, Киев теряет технику и Сумскую область, людоловы из ТЦК придумали новый способ доставки на фронт — дайджест Life.ru. 13 января, 21:07 Работа артиллеристов мотострелкового полка. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 14 января

Украинские командиры предпочитают скрывать от вышестоящих начальников ситуацию в Курской области. ВС РФ продвигаются в районах Гуева и Куриловки. Здесь противник пытается контратаковать, но безуспешно. Общие суточные потери ВСУ в российском регионе больше 230 человек.

— Обезумевший главком ВСУ требует от офицеров на местах любой ценой держать территорию до принятия решения о мобилизации всех совершеннолетних украинцев, — сообщает канал «Северный ветер».

В удержании части Курской области участвуют латиноамериканские наёмники. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении гражданина Парагвая Хорхе Адриана Луго Хименеса. Предполагается, что он участвовал в преступлениях против мирного населения.

Расчёты FPV-дронов центра «Рубикон» продолжают расправляться с бронированной и автомобильной техникой ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Сумская область, 14 января

Параллельно с уничтожением врага в Курской области этот процесс идёт в Сумской, откуда боевиков перебрасывают на российскую территорию. Подразделения Министерства обороны совместно с пограничниками ударили по бронетехнике противника. Не менее четырёх машин не поедут под Суджу.

— Поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Бондаревка, Дмитрюков, Кругленькое, 1-й Княжий, Мартыновка, Меловой, Михайловка, Николаево-Дарьино, Никольский, Южный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Ободы и Юнаковка, — рассказали в Минобороны.

Наши штурмовики подошли к селу Журавка. Наступление здесь важно развивать в сторону Юнаковки. Тем самым будет перерезан путь украинской группировки в Курскую область.

Донецкая Народная Республика, 14 января

Боевая работа расчёта РСЗО «Торнадо-С». Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

В ДНР российские войска освободили Песчаное. Военкор Александр Коц отмечает, что от этого населённого пункта осталось меньше трёх километров до дороги, связывающей Покровск и Днепропетровскую область. На этом уже участке фронта ВС РФ заняли Нововасильевку и ведут бои за Успеновку. С другой стороны наши бойцы перерезали трассу от Покровска к Константиновке.

В сторону Константиновки постепенно отступают украинские боевики из Часова Яра. Огнеупорный завод перешёл под контроль российских штурмовиков. В украинских СМИ уже готовы к потере этого города и Торецка.

— В Торецке сейчас замесы буквально во всех районах, которые ещё под нашим контролем, — описывает ситуацию офицер ВСУ с позывным Алекс. При этом ряд источников говорят, что город уже сдан.

Южнее Великой Новосёлки флаг России поднят над Нескучным. Юрий Подоляка сообщает, что штурмовики заняли новые позиции севернее Великой Новосёлки, взяв под ещё больший огневой контроль единственную грунтовую дорогу, которая используется гарнизоном противника. Шансов выйти живыми из города у ВСУ всё меньше.

Запорожская область, 14 января

Грузинский наёмник Каха Тилидзе. Фото © Telegram / Tbilisi life

Грузинский наёмник Каха Тилидзе ликвидирован в Запорожской области. Известно, что он проходил службу в спецподразделении «Солидарность» ГУР МО Украины. Ранее он работал охранником у экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

На Запорожском направлении противник пытается найти места, где сможет наступать. Разведчики зафиксировали перемещение ВСУ в район Орехова.

Военкоматы Украины устраивают беспорядок в тылу

Отлов украинских мужчин приобретает новые черты. Теперь доставляют их в военкомат на такси. За 1000 гривен (2400 рублей) тэцэкашники пытались отправить четырёх человек в пункт комплектования, но им требовался микроавтобус. В комментарии к заказу они обещали не призывать в войска водителя и дать ему ещё талон на 59 литров бензина.

— Мобилизация полностью провалена. В тылу беспорядок. Кем менять людей на фронте — вопрос остаётся открытым, — заявил командир батальона беспилотных систем 30-й бригады ВСУ с позывным Прокурор.

Забеги от ТЦК уже давно норма. Украинцы ищут укрытия в чужих домах — и помогают им в этом женщины. Бегут не только потенциальные вэсэушники, но и действующие. Сдавшиеся в плен пограничники рассказали, что за три тысячи долларов можно сбежать за границу. Но киевский режим продолжает отлавливать людей и отправлять на фронт в мясорубку. Единственный вариант для них остаться в живых — дезертировать или сдаться в плен.

Авторы Даниил Черных