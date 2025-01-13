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13 января, 09:36

Утечь за кордон: Измотанные бойцы ВСУ готовы платить большие деньги ради побега

Измотанные бойцы ВСУ начали платить тысячи долларов за бегство с Украины

Измотанные военные ВСУ готовы платить большие деньги, чтобы дезертировать за границу. Об этом рассказал один из пленённых украинских пограничников.

По словам 23-летнего Руслана Задорожного (позывной «Бизон»), его односельчанин сбежал в Польшу.

«Как он мне рассказывал – (за) 3 тысячи долларов», цитирует пограничника РИА «Новости».

Бежавший военный рассказывал, что состояние бойцов ВСУ было плохим, им не давали отпуска и отдыха. Поэтому знакомый Задорожного «очень сильно задолбался и «утёк за кордон».

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Напомним, ранее в Валуйском районе Белгородской области шесть украинских пограничников сдались российской группировке прикрытия государственной границы. Все пленные являются выходцами с Западной Украины.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Вишнякова
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