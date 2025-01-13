Утечь за кордон: Измотанные бойцы ВСУ готовы платить большие деньги ради побега
Измотанные бойцы ВСУ начали платить тысячи долларов за бегство с Украины
Измотанные военные ВСУ готовы платить большие деньги, чтобы дезертировать за границу. Об этом рассказал один из пленённых украинских пограничников.
По словам 23-летнего Руслана Задорожного (позывной «Бизон»), его односельчанин сбежал в Польшу.
«Как он мне рассказывал – (за) 3 тысячи долларов», — цитирует пограничника РИА «Новости».
Бежавший военный рассказывал, что состояние бойцов ВСУ было плохим, им не давали отпуска и отдыха. Поэтому знакомый Задорожного «очень сильно задолбался и «утёк за кордон».
Напомним, ранее в Валуйском районе Белгородской области шесть украинских пограничников сдались российской группировке прикрытия государственной границы. Все пленные являются выходцами с Западной Украины.
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