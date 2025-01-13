Утечь за кордон: Измотанные бойцы ВСУ готовы платить большие деньги ради побега

Измотанные военные ВСУ готовы платить большие деньги, чтобы дезертировать за границу. Об этом рассказал один из пленённых украинских пограничников.

По словам 23-летнего Руслана Задорожного (позывной «Бизон»), его односельчанин сбежал в Польшу.

«Как он мне рассказывал – (за) 3 тысячи долларов», — цитирует пограничника РИА «Новости».

Бежавший военный рассказывал, что состояние бойцов ВСУ было плохим, им не давали отпуска и отдыха. Поэтому знакомый Задорожного «очень сильно задолбался и «утёк за кордон».