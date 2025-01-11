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11 января, 12:20

«Укропы тикают!» Появилось видео, как заблудившийся экипаж ВСУ на Humvee заехал в засаду

Военкор RT Филатов показал, как ВСУ на Humvee попали в засаду в Красногоровке

Военный корреспондент RT Андрей Филатов представил видео, на котором зафиксирован неудачный манёвр ВСУ в Красногоровке, расположенной в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кадры были сделаны в мае 2024 года.

Военный корреспондент Андрей Филатов показал неудачный манёвр украинской армии в ДНР. Видео © Telegram / RT на русском

На видео можно увидеть, как командир отряда «Шторм» 110-й бригады с позывным Белый отдал приказ атаковать соседнее четырёхэтажное строение после того, как бойцы овладели важной стратегической высотой. В этот момент к штурмуемому дому стремительно двигался американский бронированный Humvee с украинскими солдатами.

По словам Филатова, противник оказался в замешательстве или вовсе не располагал свежими данными о ситуации. Российские бойцы считают, что экипаж Humvee просто заблудился. В результате из дымящегося автомобиля выбежали украинские солдаты и начали убегать.

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Ранее Life.ru рассказал, армия ВС РФ в Запорожской области смогли ликвидировать живую силу противника. Наши парни на истребителях оперативно сбросили авиабомбы ФАБ-500 на врага. Атака пришлась на пункты временной дислокации на Ореховском направлении Запорожского фронта и в юго-восточном пригороде Запорожья.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Byrka

Наталья Афонина
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