Военный корреспондент RT Андрей Филатов представил видео, на котором зафиксирован неудачный манёвр ВСУ в Красногоровке, расположенной в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кадры были сделаны в мае 2024 года.

Военный корреспондент Андрей Филатов показал неудачный манёвр украинской армии в ДНР. Видео © Telegram / RT на русском

На видео можно увидеть, как командир отряда «Шторм» 110-й бригады с позывным Белый отдал приказ атаковать соседнее четырёхэтажное строение после того, как бойцы овладели важной стратегической высотой. В этот момент к штурмуемому дому стремительно двигался американский бронированный Humvee с украинскими солдатами.

По словам Филатова, противник оказался в замешательстве или вовсе не располагал свежими данными о ситуации. Российские бойцы считают, что экипаж Humvee просто заблудился. В результате из дымящегося автомобиля выбежали украинские солдаты и начали убегать.