Шесть пограничников с Западной Украины сдались в плен на границе в Белгородской области
SHOT: 6 украинских пограничников сдались в плен на границе под Белгородом
В Валуйском районе Белгородской области шесть украинских пограничников сдались российской группировке прикрытия государственной границы. Об этом сообщает SHOT. По данным телеграм-канала, все пленные являются выходцами с Западной Украины.
Военные Государственной пограничной службы Украины пожаловались на своих командиров, заявив, что те «бросили их на произвол судьбы» без необходимого обеспечения, еды и связи. Список сложивших оружие:
- Коваль Олег Иванович, 1980 года рождения, инспектор погранслужбы 2-й категории;
- Александр Бычко, 2001 г.р., ефрейтор, инспектор погранслужбы 3-й категории;
- Сергей Греку, 1974 г.р., ефрейтор, инспектор погранслужбы 3-й категории;
- Ярослав Шевелюк, 1978 г.р., прапорщик, инспектор пограничной службы высшей категории;
- Руслан Задорожный, 2001 г.р., сержант, инспектор погранслужбы 3-й категории;
- Иван Куц, 1996 г.р., рядовой
Ранее Life.ru писал, что последний гарнизон ВСУ в Курахово связался с российскими военными и сдался в плен. Один из украинских солдат прошёлся матом по командованию, рассказав, что был переброшен на фронт насильно.
ТАСС / Сергей Булкин