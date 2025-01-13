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13 января, 08:10

Шесть пограничников с Западной Украины сдались в плен на границе в Белгородской области

SHOT: 6 украинских пограничников сдались в плен на границе под Белгородом

В Валуйском районе Белгородской области шесть украинских пограничников сдались российской группировке прикрытия государственной границы. Об этом сообщает SHOT. По данным телеграм-канала, все пленные являются выходцами с Западной Украины.

Военные Государственной пограничной службы Украины пожаловались на своих командиров, заявив, что те «бросили их на произвол судьбы» без необходимого обеспечения, еды и связи. Список сложивших оружие:

  • Коваль Олег Иванович, 1980 года рождения, инспектор погранслужбы 2-й категории;
  • Александр Бычко, 2001 г.р., ефрейтор, инспектор погранслужбы 3-й категории;
  • Сергей Греку, 1974 г.р., ефрейтор, инспектор погранслужбы 3-й категории;
  • Ярослав Шевелюк, 1978 г.р., прапорщик, инспектор пограничной службы высшей категории;
  • Руслан Задорожный, 2001 г.р., сержант, инспектор погранслужбы 3-й категории;
  • Иван Куц, 1996 г.р., рядовой
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Ранее Life.ru писал, что последний гарнизон ВСУ в Курахово связался с российскими военными и сдался в плен. Один из украинских солдат прошёлся матом по командованию, рассказав, что был переброшен на фронт насильно.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Булкин

Никита Никонов
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